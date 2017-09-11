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В Арбажском районе депутат сельской думы устроил ссору со стрельбой.

Сегодня, 11:29 | Просмотров: 260 | Версия для печати
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Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области, инцидент произошел в июне 2017 года.
 
53-летний депутат сельской думы распивал спиртные напитки со своим знакомым. В ходе застолья между приятеля возникла ссора, после которой депутат взял в руки охотничье ружье, направил его в сторону знакомого и пригрозил убийством.
 
После этого мужчина произвел выстрел в пол рядом с потерпевшим. Затем между приятелями началась потасовка, в которой потерпевший оказался сильнее смог вырвать ружье у своего знакомого.
 
В рамках расследования уголовного дела будут проведены все необходимые экспертизы и другие следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.


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