В Арбажском районе депутат сельской думы устроил ссору со стрельбой.

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Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области, инцидент произошел в июне 2017 года.

53-летний депутат сельской думы распивал спиртные напитки со своим знакомым. В ходе застолья между приятеля возникла ссора, после которой депутат взял в руки охотничье ружье, направил его в сторону знакомого и пригрозил убийством.

После этого мужчина произвел выстрел в пол рядом с потерпевшим. Затем между приятелями началась потасовка, в которой потерпевший оказался сильнее смог вырвать ружье у своего знакомого.

В рамках расследования уголовного дела будут проведены все необходимые экспертизы и другие следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.