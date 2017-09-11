В Котельниче нашли владельца плантации конопли.

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Большой участок с наркосодержащим растением был обнаружен на пустыре на окраине города.

Характер посадок свидетельствовал о том, что этот участок возделывают целенаправленно и культивируют коноплю намеренно.

В общей сложности было изъято 30 растений, из которых возможно получить партию наркотических средств.

Полицейским удалось установить хозяина плантации. Им оказался нигде не работающий 26-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

Наркодельца ожидает наказание – до 2 лет лишения свободы.