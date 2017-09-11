В Кирове водитель ВАЗ-2112 врезался в иномарку.

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ДТП произошло поздним вечером 09.09.2017 года.

На улице Щорса, напротив дома № 37, по предварительным данным, нетрезвый 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» совершил наезд на стоявший у края проезжей части автомобиль «Рено».

Иномарка в свою очередь от удара врезалась в опору ЛЭП.

В результате происшествия 55-летняя пассажирка автомобиля «Рено» получила травмы (не госпитализирована).

Добавим, что виновник аварии сел за руль, будучи лишенным водительских прав.