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Новости / Происшествия

В Кирове водитель ВАЗ-2112 врезался в иномарку.

Вчера, 13:40 | Просмотров: 302 | Версия для печати
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ДТП произошло поздним вечером 09.09.2017 года.
 
На улице Щорса, напротив дома № 37, по предварительным данным, нетрезвый 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» совершил наезд на стоявший у края проезжей части автомобиль «Рено».
 
Иномарка в свою очередь от удара врезалась в опору ЛЭП.
 
В результате происшествия 55-летняя пассажирка автомобиля «Рено» получила травмы (не госпитализирована).
 
Добавим, что виновник аварии сел за руль, будучи лишенным водительских прав.


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