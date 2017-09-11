В Котельничском районе фура "Фредлайнер" врезалась в ВАЗ-21112.
Вчера, 13:46 | Просмотров: 171 | Версия для печати
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ДТП произошло 08.09.2017 г. в 16 часов 40 минут.
На 3 километре автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь, по предварительным данным, 33-летний водитель грузового автомобиля «Фредлайнер» выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем «ВАЗ-21112».
В результате происшествия 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21112» получил травмы (не госпитализирован).
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