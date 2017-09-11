В Омутнинском районе "Опель Астра" вылетел в кювет.
Вчера, 13:51 | Просмотров: 162 | Версия для печати
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ДТП произошло утром 10.09.2017 года.
На улице Ю. Пионеров, напротив дома № 93, по предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Опель Астра» не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
В результате происшествия водитель автомобиля «Опель Астра» получил травмы (не госпитализирован).
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