В Омутнинском районе "Опель Астра" вылетел в кювет.

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ДТП произошло утром 10.09.2017 года.

На улице Ю. Пионеров, напротив дома № 93, по предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Опель Астра» не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

В результате происшествия водитель автомобиля «Опель Астра» получил травмы (не госпитализирован).