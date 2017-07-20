В Кирове задержали мужчину, ограбившего магазин косметики.
Сегодня, 14:51 | Просмотров: 141 | Версия для печати
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Инцидент произошел днем 10 сентября.
Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кировской области старший сержант Дмитрий Караваев был на выходном и проходил мимо магазина косметики на ул. Ломоносова. Он заметил, что неожиданно из магазина выбежал мужчина, который что-то пытался спрятать под верхней одеждой.
Такое поведение гражданина бойцу Росгвардии показалось подозрительным. Когда из-под куртки мужчины выпало несколько косметических товаров и не остановился, чтобы их подобрать, все стало ясно.
Сотрудник Росгвардии догнал гражданина, остановил его и вызвал полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа.
Как установили стражи порядка, задержанный, 41-летний кировчанин, открыто похитил косметические принадлежности на общую сумму более 5 тысяч рублей.
Расследование продолжается.
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