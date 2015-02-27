В Фаленках на пожаре погибла 30-летняя женщина.

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ЧП произошло в ночь на 12 сентября 2017 года.

Жительница поселка, 1987 г.р., в качестве обогревателя в своей квартире использовала бытовую электроплитку.

Прибор она поставила рядом с диваном.

В итоге ночью от перегретой плитки загорелись мебель и пол.

А сама женщина погибла во сне от отравления продуктами горения.