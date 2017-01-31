В Кирове задержана группа наркосбытчиков.
Вчера, 20:05 | Просмотров: 135 | Версия для печати
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Наркотические средства молодые люди продавали через тайники с использованием интернет-мессенджеров.
Наркосбытчики были задержаны с поличным на одной из закладок. В общей сложности оперативники выявили 9 тайников, через которые шла реализация наркотиков.
У наркодельцов были изъяты 75 расфасованных доз нарковещества с условным названием «скорость», предназначенных для сбыта.
В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других участников группы и привлечение их к ответственности.
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