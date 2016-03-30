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В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

Вчера, 20:12 | Просмотров: 175 | Версия для печати
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В УМВД России по Кировской области завершили расследование уголовного дела об обманутых дольщиках.
 
Директора фирмы-застройщика обвиняют в злоупотреблении полномочиями. В ходе расследования было установлено, что организация планировала построить многоквартирный дом в городе Кирове.
 
Участники долевого строительства внесли предоплату в размере 283 млн рублей. Поступившие в кассу деньги директор получил под отчет и, по версии следствия, израсходовал на другие нужды, не связанные со строительством.
 
Дом должны были построить во втором квартале 2015 года. Но стройка до сих пор не завершена.
 
Кроме того следователи установили, что организация-застройщик вела двойной бухгалтерский учет, строительные работы выполняли частные лица, работавшие без оформления.
 
По данным экспертизы, фактически на строительство многоквартирного дома было потрачено 157 млн 611 тыс. рублей. Таким образом, следователями СЧ СУ УМВД России по Кировской области был доказан факт нецелевого расходования денежных средств дольщиков.
 
По результатам расследования директору организации-застройщика предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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