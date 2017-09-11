В Кирове грузовик врезался в ВАЗ-2112.
Вчера, 20:14 | Просмотров: 112 | Версия для печати
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ДТП произошло вечером 11.09.2017 года.
На улице Луганской, напротив дома № 53, по предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Камаз» при повороте налево совершил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-2112».
В результате происшествия 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» и его 39-летний пассажир получили травмы (не госпитализированы).
Добавим, что сутки спустя на месте этой аварии произошла еще одна. На улице Луганской столкнулись ПАЗ, «Газель» и Mercedes.
По предварительной инфорамции, Mercedes врезалась в «Газель», от удара «Газель» въехала в автобус. Информации о пострадавших нет.
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