В Кирово-Чепецком районе столкнулись "Лада Калина" и ВАЗ-21144.

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Авария произошла утром 11.09.2017 года.

На 52 километре автодороги Казанский поворот-Зуевка, по предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21144».

От удара ВАЗ вылетел в кювет.

В результате происшествия были травмированы водитель «Лада Калина» (не госпитализирован) и 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21144» (госпитализирован).