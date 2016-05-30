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Новости / Происшествия

В Кирово-Чепецком районе столкнулись "Лада Калина" и ВАЗ-21144.

Вчера, 20:18 | Просмотров: 112 | Версия для печати
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Авария произошла утром 11.09.2017 года.
 
На 52 километре автодороги Казанский поворот-Зуевка, по предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21144».
 
От удара ВАЗ вылетел в кювет.
 
В результате происшествия были травмированы водитель «Лада Калина» (не госпитализирован) и 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21144» (госпитализирован).


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