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Новости / Происшествия

В Дороничах 31-летний мужчина разобрал стенку хозпостройки и украл велосипед.

Вчера, 20:30 | Просмотров: 109 | Версия для печати
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О пропаже транспортного средства сообщила 33-летняя кировчанка.
 
По ее словам, кроме велосипеда вор прихватил с собой запчасти для автомобиля. Потерпевшая оценила свой ущерб в 28 тысяч рублей.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен. Им оказался 31-летний мужчина.
 
Часть похищенного имущества изъята.
 
Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции, кировчане продолжают оставлять свои велосипеды в подъездах, на улицах, в общественных местах.
 
Житель поселка Садаковский обнаружил, что ночью из подъезда дома по улице Московской совершена кража его велосипеда стоимостью 14 тысяч рублей. Злоумышленник «перекусил» тросик, которым был закреплен велосипед, и «угнал» его.
 
Полиция настоятельно рекомендует гражданам не оставлять свое имущество без присмотра. Подъезды – не место для хранения вещей. Велосипеды и коляски нужно заносить в квартиры.


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