В Дороничах 31-летний мужчина разобрал стенку хозпостройки и украл велосипед.

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О пропаже транспортного средства сообщила 33-летняя кировчанка.

По ее словам, кроме велосипеда вор прихватил с собой запчасти для автомобиля. Потерпевшая оценила свой ущерб в 28 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен. Им оказался 31-летний мужчина.

Часть похищенного имущества изъята.

Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции, кировчане продолжают оставлять свои велосипеды в подъездах, на улицах, в общественных местах.

Житель поселка Садаковский обнаружил, что ночью из подъезда дома по улице Московской совершена кража его велосипеда стоимостью 14 тысяч рублей. Злоумышленник «перекусил» тросик, которым был закреплен велосипед, и «угнал» его.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам не оставлять свое имущество без присмотра. Подъезды – не место для хранения вещей. Велосипеды и коляски нужно заносить в квартиры.