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В Фаленках на пожаре погибла 30-летняя женщина. Причиной возгорания стала электроплитка, которую использовали для обогрева. Именно нагревательные приборы и неисправные печи чаще всего становятся причиной бытовых пожаров. Чтобы предупредить возможные ЧП, в рейд по домам с печным отоплением регулярно отправляются инспекторы пожнадзора.Неисправная печь хотя бы в одной квартире - угроза пожара для всего дома. Для Андрея Корякина - это не просто проверка ради записи в журнале, прежде всего - забота о людях.Даже небольшой дефект в печке может сыграть роковую роль, поэтому важно тщательно проверить каждый дом, и посоветовать, как устранить неполадки.На этом проверка не заканчивается.Жительница дома № 8 по улице Красина, Татьяна Полуэктова считает, она готова к отопительному сезону. За своей печью следит основательно. Остались небольшие мелочи.Хуже дела обстоят в соседнем доме.Инспекторы не устают напоминать, что безопасность каждого владельца печного отопления, прежде всего, в его руках.А вот в этом доме, где живут маленькие дети, визит инспектора точно запомнят надолго. Семье подарили и установили автономный дымовой пожарный извещатель.