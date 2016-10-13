Рейд по домам с печным отоплением
Сегодня, 15:16 | Просмотров: 79 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Осень вступает в свои права, а значит отопительный сезон не за горами. Инспекторы пожарного надзора беспокоятся о жителях области и регулярно заглядывают в гости к тем, у кого присутствует печное отопление».
Неисправная печь хотя бы в одной квартире - угроза пожара для всего дома. Для Андрея Корякина - это не просто проверка ради записи в журнале, прежде всего - забота о людях.
АНДРЕЙ КОРЯКИН, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОНДПР Г. КИРОВА:
«Данное мероприятие мы проводим в целях информирования населения и напоминания им об элементарных мерах пожарной безопасности. В данном случае конкретно при пользовании печным отоплением».
Даже небольшой дефект в печке может сыграть роковую роль, поэтому важно тщательно проверить каждый дом, и посоветовать, как устранить неполадки.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Каких-то серьезных замечаний к этой печи нет. Перед началом отопительного сезона некоторые трещины осталось замазать глиняным раствором и побелить».
На этом проверка не заканчивается.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Одно из требований к печам - это наличие предтопочного листа. Его размеры должны составлять 50 на 70 сантиметров. Еще одна часть проверки - это внешний осмотр дымоходов. На данном этапе проверки в данном многоквартирном доме нарушений выявлено не было».
Жительница дома № 8 по улице Красина, Татьяна Полуэктова считает, она готова к отопительному сезону. За своей печью следит основательно. Остались небольшие мелочи.
ТАТЬЯНА ПОЛУЭКТОВА, ЖИТЕЛЬ Г. КИРОВА:
«В доме самое основное, если топишь печку в доме, если печка стоит, самое основное - это печка. И если ты её соблюдаешь, за ней следишь, то и в доме чисто и красота бывает».
Хуже дела обстоят в соседнем доме.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А эта печь находится в плачевном состоянии. Дверь печного отделения просто на просто выпадывает».
Инспекторы не устают напоминать, что безопасность каждого владельца печного отопления, прежде всего, в его руках.
АНДРЕЙ КОРЯКИН, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОНДПР Г. КИРОВА:
«Правильное устройство, своевременный ремонт и надлежащая эксплуатация отопительных печей является одной из основ обеспечения пожарной безопасности в домах».
А вот в этом доме, где живут маленькие дети, визит инспектора точно запомнят надолго. Семье подарили и установили автономный дымовой пожарный извещатель.
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