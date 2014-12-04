В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

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По факту обнаружения тела молодого человека проводится доследственная проверка.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области, инцидент произошел 13 сентября 2017 года.

По предварительным данным, кировчанин 1997 года рождения был в гостях у своих друзей. В компании распивали спиртные напитки.

По словам свидетелей, уже будучи в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек несколько раз выходил на незастекленный балкон и садился на ограждение. В какой-то момент он потерял равновесие и упал с балкона 15-го этажа жилого дома.

От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Следователями СУ СК РФ по Кировской области по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой опрашиваются очевидцы, родственники и знакомые погибшего для установления всех обстоятельств произошедшего.