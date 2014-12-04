ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

13 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.6679
EURO: 69.0977
Погода в городе Кирове:
вечером:  +15...+17°C
ночью:  +15...+17°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

Сегодня, 16:00 | Просмотров: 309 | Версия для печати
Поделиться новостью:
По факту обнаружения тела молодого человека проводится доследственная проверка.
 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области, инцидент произошел 13 сентября 2017 года.
 
По предварительным данным, кировчанин 1997 года рождения был в гостях у своих друзей. В компании распивали спиртные напитки.
 
В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.По словам свидетелей, уже будучи в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек несколько раз выходил на незастекленный балкон и садился на ограждение. В какой-то момент он потерял равновесие и упал с балкона 15-го этажа жилого дома.
 
От полученных травм молодой человек скончался на месте.
 
Следователями СУ СК РФ по Кировской области по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой опрашиваются очевидцы, родственники и знакомые погибшего для установления всех обстоятельств произошедшего.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове группу наркосбытчиков приговорили к большим срокам лишения свободы.

16:35 13.09.2017


В Кирове группу наркосбытчиков приговорили к большим срокам лишения свободы.

В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

16:00 13.09.2017


В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

В Дороничах 31-летний мужчина разобрал стенку хозпостройки и украл велосипед.

20:30 12.09.2017


В Дороничах 31-летний мужчина разобрал стенку хозпостройки и украл велосипед.

В Кирово-Чепецком районе столкнулись "Лада Калина" и ВАЗ-21144.

20:18 12.09.2017


В Кирово-Чепецком районе столкнулись "Лада Калина" и ВАЗ-21144.

В Кирове грузовик врезался в ВАЗ-2112.

20:14 12.09.2017


В Кирове грузовик врезался в ВАЗ-2112.

В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

20:12 12.09.2017


В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

В Кирове задержана группа наркосбытчиков.

20:05 12.09.2017


В Кирове задержана группа наркосбытчиков.

Все новости

Вести. Кировская область

Рейд по домам с печным отоплением

15:16 13.09.2017


Рейд по домам с печным отоплением

Сдача участка дороги на улице Карла Маркса

10:38 13.09.2017


Сдача участка дороги на улице Карла Маркса

Коллекционер масштабных моделей автомобилей Андраник Манукян

10:30 13.09.2017


Коллекционер масштабных моделей автомобилей Андраник Манукян

Переселение из ветхого дома в Оричах

10:21 13.09.2017


Переселение из ветхого дома в Оричах

Трещина на новом асфальте по улице Ульяновской, 36

10:18 13.09.2017


Трещина на новом асфальте по улице Ульяновской, 36

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Котельниче проводится доследственная проверка по факту пожара в пилоцехе, унесшего жизни двух человек.

04.12.2014


В Котельниче проводится доследственная проверка по факту пожара в пилоцехе, унесшего жизни двух человек.

Доследственная проверка по факту ДТП с машиной ДПС

13.02.2017


Доследственная проверка по факту ДТП с машиной ДПС

В Кирове проводится доследственная проверка обстоятельств гибели рабочего предприятия ЖКХ.

02.09.2017


В Кирове проводится доследственная проверка обстоятельств гибели рабочего предприятия ЖКХ.

Подросток погиб, упав с 8 этажа

22.12.2015


Подросток погиб, упав с 8 этажа

В Кирове упал башенный кран

13.04.2017


В Кирове упал башенный кран

В Кирове выпал из окна на 7 этаже и разбился трехлетний ребенок.

15.08.2017


В Кирове выпал из окна на 7 этаже и разбился трехлетний ребенок.

Популярные новости

В Кировской области завершилось голосование на выборах.

10.09.2017


В Кировской области завершилось голосование на выборах.

Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

10.09.2017


Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

09.09.2017


В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

12.09.2017


В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

В Кирове начали ремонтировать улицу Комсомольскую.

06.09.2017


В Кирове начали ремонтировать улицу Комсомольскую.

В Кирове официально открыли обновленный участок федеральной автодороги Р-176

30.08.2017


В Кирове официально открыли обновленный участок федеральной автодороги Р-176

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх