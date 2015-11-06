В Кирове группу наркосбытчиков приговорили к большим срокам лишения свободы.
Сегодня, 16:35 | Просмотров: 40 | Версия для печати
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Суд установил, что организатором наркобизнеса выступил О., житель г. Таганрога.
Он был «командирован» в Киров для налаживания "рынков сбыта". Мужчина выполнял роль фасовщика, мини-оптового закладчика и курьера-закладчика. Из Москвы в Киров он доставил партию наркотиков, которые разместил в мини-оптовых тайниках-закладках.
Из тайников наркотики на продажу забрал другой член ОПГ - Я., житель города Кирова. По распоряжению "оператора" он расфасовал наркотические средства по сверткам и часть разместил в другом мини-оптовом тайнике.
Из которого в свою очередь наркотики забрал третий член ОПГ Г, также житель Кирова.
В состав группы входила Ж., сожительница "командированного" наркодельца, которая страдала наркозависимостью. По распоряжению своего приятеля девушка размещала разовые дозы наркотиков в тайники-закладки.
В общей сложности оперативники изъяли у членов ОПГ более 5 кг синтетических наркотиков.
Суд назначил О. наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другому фигуранту Я. - 9 лет лишения свободы в ИК строгого режима, Г. - 6 лет лишения свободы в ИК общего режима, Ж. - 6 лет лишения свободы в ИК общего режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
по информации прокуратуры Октябрьского района г. Кирова
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