В Кирове сгорел садовый дом и соседние хозпостройки.

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Пожар произошел поздним вечером 13.09.2017 года.

На садовом участке в СНТ "Восход" Ленинского района г. Кирова загорелся дом. К месту пожара сразу же выехало 4 единицы пожарной техники.

Строение было деревянным, и огонь быстро охватил все помещение.

В результате пожара садовый дом и имущество в нем сгорели полностью. Также огонь перекинулся на строения, расположенные на соседний садовый участок, там обгорели несколько строений.

Предположительной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования в садовом доме.

В настоящее время по данному факту пожара проводится проверка, выясняются обстоятельства происшедшего.