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Новости / Происшествия

На улице Юровской произошел пожар в многоквартирном жилом доме.

Сегодня, 08:44 | Просмотров: 404 | Версия для печати
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Возгорание началось около часа ночи 14.09.2017 года.
 
Загорелась одна из квартир многоквартирного жилого дома на ул. Р. Юровской. К моменту прибытия пожарных одна из комнат в квартире полыхала, огонь вырывался из окна. Шел густой дым.
 
Из дома были эвакуированы 15 человек. На ликвидации возгорания сотрудники МЧС использовали аппараты защиты органов дыхания и зрения.
 
Как пояснила хозяйка квартиры, возгорание началось в комнате ее сына. Он часто курил в комнате, и вероятная причина пожара - непотушенная сигарета.
 
 
 
На улице Юровской произошел пожар в многоквартирном жилом доме. На улице Юровской произошел пожар в многоквартирном жилом доме. На улице Юровской произошел пожар в многоквартирном жилом доме. На улице Юровской произошел пожар в многоквартирном жилом доме.
 
 
 
 
 
В результате пожара в квартире сгорела мебель, обои на стенах в одной из комнат, повреждены  потолок, стены, имущество в прихожей и кухне.
 
В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшедшего.


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