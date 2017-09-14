На улице Юровской произошел пожар в многоквартирном жилом доме.

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Возгорание началось около часа ночи 14.09.2017 года.

Загорелась одна из квартир многоквартирного жилого дома на ул. Р. Юровской. К моменту прибытия пожарных одна из комнат в квартире полыхала, огонь вырывался из окна. Шел густой дым.

Из дома были эвакуированы 15 человек. На ликвидации возгорания сотрудники МЧС использовали аппараты защиты органов дыхания и зрения.

Как пояснила хозяйка квартиры, возгорание началось в комнате ее сына. Он часто курил в комнате, и вероятная причина пожара - непотушенная сигарета.

В результате пожара в квартире сгорела мебель, обои на стенах в одной из комнат, повреждены потолок, стены, имущество в прихожей и кухне.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшедшего.