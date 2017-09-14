На Победиловском тракте самосвал врезался в УАЗ.
Сегодня, 10:03 | Просмотров: 120 | Версия для печати
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ДТП произошло утром 14 сентября 2017 года.
В районе поворота на поселок Дороничи произошло столкновение автомобилей КАМАЗ и УАЗ.
Обстоятельства аварии уточняются.
Оба автомобиля получили повреждения. Есть пострадавшие.
фото vk.com/auto43
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