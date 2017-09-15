В Омутнинске ввели особый противопожарный режим.
Сегодня, 11:21 | Просмотров: 133 | Версия для печати
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Особые меры безопасности были введены из-за резкого роста количества пожаров и числа погибших в огне людей.
С начала 2017 года на территории города Омутнинска произошло 18 пожаров (в аналогичный период прошлого года - 10).
На пожарах погибли 7 человек (в 2016 -1), получили термические ожоги 2 человека (в 2016 - 1).
Материальный ущерб от пожаров превысил 2 млн. рублей. Все 18 ЧП произошли в жилом секторе.
Причиной гибели 5 человек послужило неосторожное обращение с огнём, 2 - неисправность электрооборудования.
Погибшие были в возрасте от 38 до 59 лет.
Особый противопожарный режим будет действовать до стабилизации обстановки.
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