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В Кировской области восстановлено электроснабжение в районах, пострадавших ночью от сильного ветра.

Сегодня, 12:25 | Просмотров: 93 | Версия для печати
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Ночью 16 сентября 2017 года в результате сильного ветра и дождя было нарушено электроснабжение в нескольких районах.
 
Наибольшее количество отключенных потребителей было зафиксировано в Юрьянском, Шабалинском и Орловском районах.
 
На места повреждения незамедлительно были выдвинуты ремонтные бригады. В устранении последствий непогоды были задействованы 21 бригада в составе 59 человек и 23 единицы спецтехники.
 
В филиале «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» введен особый режим работы.
 
Для оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса круглосуточно функционирует единый бесплатный номер Контакт-центра 8-800-100-33-00.


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