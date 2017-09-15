В Кировской области восстановлено электроснабжение в районах, пострадавших ночью от сильного ветра.

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Ночью 16 сентября 2017 года в результате сильного ветра и дождя было нарушено электроснабжение в нескольких районах.

Наибольшее количество отключенных потребителей было зафиксировано в Юрьянском, Шабалинском и Орловском районах.

На места повреждения незамедлительно были выдвинуты ремонтные бригады. В устранении последствий непогоды были задействованы 21 бригада в составе 59 человек и 23 единицы спецтехники.

В филиале «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» введен особый режим работы.

Для оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса круглосуточно функционирует единый бесплатный номер Контакт-центра 8-800-100-33-00.