ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

19 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.6242
EURO: 68.7514
Погода в городе Кирове:
днём:  +19...+21°C
вечером:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Жителя Сунского района подозревают в убийстве своей матери.

Вчера, 10:54 | Просмотров: 287 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В отношении 25-летнего жителя Сунского района возбуждено уголовное дело по факту убийства, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
 
Инцидент произошел 14 сентября 2017 года. Около дома  было обнаружено тела женщины с признаками насильственной смерти.
 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области, следствие восстановило хронологию событий. Накануне вечером 25-летний молодой человек вместе со своей 46-летней матерью распивал спиртные напитки. Во время пьяного застолья между ними возникла ссора.
 
Сын повалил мать на пол и начал ее избивать ногами и деревянной ножкой от табурета. Затем молодой человек вытащил женщину из квартиры на улицу, где около дома нанес ей  еще несколько ударов по телу.
 
Потерпевшая от полученных повреждении скончалась на месте.
 
Как выяснилось, молодой человек большую часть жизни провел в детском доме, из-за чего у него и возникла ссора с матерью.
 
Осознав, что случилось сын сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.
 
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Вину молодой человек признал полностью.  Расследование уголовного дела продолжается.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Слободском районе нашли 85-летнюю пенсионерку, которая четыре дня блуждала в лесу.

16:53 18.09.2017


В Слободском районе нашли 85-летнюю пенсионерку, которая четыре дня блуждала в лесу.

Житель Кирова стал жертвой лже-арендатора.

16:39 18.09.2017


Житель Кирова стал жертвой лже-арендатора.

Сборная Кировская области выступила на «Зарнице Поволжья-2017».

16:19 18.09.2017


Сборная Кировская области выступила на «Зарнице Поволжья-2017».

В храме города Слободского бойцы Росгвардии задержали дебошира.

16:14 18.09.2017


В храме города Слободского бойцы Росгвардии задержали дебошира.

19 сентября Киров посетит Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич.

15:51 18.09.2017


19 сентября Киров посетит Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич.

Жителя Сунского района подозревают в убийстве своей матери.

10:54 18.09.2017


Жителя Сунского района подозревают в убийстве своей матери.

В Кировской области восстановлено электроснабжение в районах, пострадавших ночью от сильного ветра.

12:25 16.09.2017


В Кировской области восстановлено электроснабжение в районах, пострадавших ночью от сильного ветра.

Все новости

Вести. Кировская область

Благоустройство после земляных работ

10:20 19.09.2017


Благоустройство после земляных работ

Ушел из жизни ветеран ГТРК «Вятка» Павел Зыкин

10:14 19.09.2017


Ушел из жизни ветеран ГТРК «Вятка» Павел Зыкин

Жильцы дома на улице Кочкиной недовольны недавним ремонтом двора

10:10 19.09.2017


Жильцы дома на улице Кочкиной недовольны недавним ремонтом двора

Кировская область вошла в десятку лучших регионов, где успешно реализуется комплекс ГТО

17:45 18.09.2017


Кировская область вошла в десятку лучших регионов, где успешно реализуется комплекс ГТО

Работа журналиста ГТРК Вятка получила спецприз Всероссийского конкурса федеральной службы исполнения наказания

17:43 18.09.2017


Работа журналиста ГТРК Вятка получила спецприз Всероссийского конкурса федеральной службы исполнения наказания

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Вятских Полянах 22-летний молодой человек забил до смерти пенсионера за отказ дать сигарету.

01.04.2015


В Вятских Полянах 22-летний молодой человек забил до смерти пенсионера за отказ дать сигарету.

Житель Оричей подобозревается в двойном убийстве из-за долга в 1 500 рублей.

14.08.2017


Житель Оричей подобозревается в двойном убийстве из-за долга в 1 500 рублей.

Жителя г. Котельнича задушили на собственном дне рождения.

02.02.2015


Жителя г. Котельнича задушили на собственном дне рождения.

Житель Орловского района задержан за убийство своего знакомого

13.10.2016


Житель Орловского района задержан за убийство своего знакомого

В Омутнинске возбудили дело по факту обнаружения тела, завернутого в ковер

08.01.2016


В Омутнинске возбудили дело по факту обнаружения тела, завернутого в ковер

В Арбажском районе депутат сельской думы устроил ссору со стрельбой.

11.09.2017


В Арбажском районе депутат сельской думы устроил ссору со стрельбой.

Популярные новости

В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

13.09.2017


В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

В Кировской области завершилось голосование на выборах.

10.09.2017


В Кировской области завершилось голосование на выборах.

В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

15.09.2017


В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

09.09.2017


В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

10.09.2017


Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

12.09.2017


В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх