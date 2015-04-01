Жителя Сунского района подозревают в убийстве своей матери.

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В отношении 25-летнего жителя Сунского района возбуждено уголовное дело по факту убийства, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Инцидент произошел 14 сентября 2017 года. Около дома было обнаружено тела женщины с признаками насильственной смерти.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области, следствие восстановило хронологию событий. Накануне вечером 25-летний молодой человек вместе со своей 46-летней матерью распивал спиртные напитки. Во время пьяного застолья между ними возникла ссора.

Сын повалил мать на пол и начал ее избивать ногами и деревянной ножкой от табурета. Затем молодой человек вытащил женщину из квартиры на улицу, где около дома нанес ей еще несколько ударов по телу.

Потерпевшая от полученных повреждении скончалась на месте.

Как выяснилось, молодой человек большую часть жизни провел в детском доме, из-за чего у него и возникла ссора с матерью.

Осознав, что случилось сын сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Вину молодой человек признал полностью. Расследование уголовного дела продолжается.