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Новости / Происшествия

В храме города Слободского бойцы Росгвардии задержали дебошира.

Вчера, 16:14 | Просмотров: 213 | Версия для печати
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Инцидент произошел 17 сентября 2017 года. Днем на пульт вневедомственной охраны города Слободского Кировской области поступил сигнал тревоги из Троицкой церкви.
 
Полицейских вызвали священнослужители.
 
В церкви находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он мешал и священнослужителям, и прихожанам, вел себя агрессивно. Угрожал работникам храма.
 
Сотрудники Росгвардии задержали хулигана. Им оказался ранее судимый, безработный 34-летний житель Слободского.
 
Правонарушитель был передан прибывшим сотрудникам полиции для составления административного протокола.


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