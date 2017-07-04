В храме города Слободского бойцы Росгвардии задержали дебошира.

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Инцидент произошел 17 сентября 2017 года. Днем на пульт вневедомственной охраны города Слободского Кировской области поступил сигнал тревоги из Троицкой церкви.

Полицейских вызвали священнослужители.

В церкви находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он мешал и священнослужителям, и прихожанам, вел себя агрессивно. Угрожал работникам храма.

Сотрудники Росгвардии задержали хулигана. Им оказался ранее судимый, безработный 34-летний житель Слободского.

Правонарушитель был передан прибывшим сотрудникам полиции для составления административного протокола.