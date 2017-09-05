Житель Кирова стал жертвой лже-арендатора.
Вчера, 16:39 | Просмотров: 144 | Версия для печати
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40-летний кировчанин решил разместить на одном из сайтов объявление о сдаче в аренду квартиры.
По объявлению позвонил мужчина, который предложил перевести на карту кировчанина предоплату, чтобы квартира не досталась кому-нибудь другому. Арендодатель продиктовал данные своей карты.
И через несколько минут лишился 12-ти тысяч рублей.
Полицейские уже установили, что номер телефона, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Вологодской области. Идет розыск преступника.
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