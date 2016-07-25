В Слободском районе нашли 85-летнюю пенсионерку, которая четыре дня блуждала в лесу.

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14 сентября в пункт полиции «Вахрушевский» поступило сообщение о том, что накануне утром ушла из дома в лес за грибами и не вернулась 85-летняя жительница поселка Вахруши.

Сотового телефона у бабушки не было. В какой лес она направилась, родственники пояснить не смогли.

Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. Лесные массивы вблизи поселка поделили на квадраты и стали методично «прочесывать».

В субботу, 16 сентября, в полицию позвонили грибники и сообщили, что пенсионерку, похожую на пропавшую, в районе деревни Бабичи (в 15 километрах от поселка Вахруши). Полицейские отправились проверить сигнал и обнаружили пропавшую бабушку в лесу в районе Бабичей.

На состояние здоровья пенсионерка не жаловалась. Врачи осмотрели ее и признали состояние пациентки удовлетворительным. Сотрудники полиции отвезли ее домой.

Тем временем в Верхнекамском районе продолжаются поиски пенсионерки, также пропавшей в лесу. 61-летняя жительница села Лойно ушла в лес за грибами утром 14 сентября.

На сегодняшний день поиски продолжаются, пенсионерка пока не найдена.