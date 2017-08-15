В Кирове из окна дома на 13 этаже выпал 5-летний ребенок.

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В Кирове началась доследственная проверка по факту травмирования 5-летняя мальчика, выпавшего из окна квартиры на 13 этаже дома на улице Мостовицкой.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области, инцидент произошел 18 сентября 2017 года.

Около 22 часов в полицию поступило сообщение, что в травмбольницу доставлен мальчик 2012 года с многочисленными травмами. У ребенка диагностировали закрытый перелом бедренной кости, тупую травму груди и живота, а также пневмоторакс.

На место ЧП выехали следователи СУ СКР по Кировской области совместно с сотрудниками УМВД РФ по Кировской области. В ходе выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что вечером родители ребенка оставили его дома одного. Мальчик залез на подоконник, открыл окно и выпал из него.

Как выяснилось, родители ребенка уехали по делам, оставив сына дома одного примерно на час. Окна в их квартире пластиковые, запираются с помощью ручки, специальных замков – нет.

Скорую вызвали случайные очевидцы происшествия.

Семья пострадавшего ребенка на учете в специальных органах не состоит и характеризуется положительно. В ходе проведения проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.