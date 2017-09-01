В Кирове по факту травмирования 12-летней девочки на детской площадке возбудили уголовное дело.
Вчера, 11:18 | Просмотров: 127 | Версия для печати
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Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области, инцидент произошел 13 сентября 2017 года в деревне Малая Субботиха.
Во время прогулки на детской площадке на территории культурно-досугового центра «Черемушки» 12-летняя девочка качалась на качелях. В какой-то момент один из элементов металлической конструкции не выдержал и сломался.
Девочка упала на землю и получила удар в плечо от упавших качелей. В результате у шестиклассницы диагностировали закрытый перелом хирургической шейки левой плечевой кости со смещением осколков.
А причиной тяжелой травмы стало неисполнение неустановленным предварительным следствием лицом своих профессиональных обязанностей в части контроля за техническим состоянием металлических качелей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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