В Кирове по факту травмирования 12-летней девочки на детской площадке возбудили уголовное дело.

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Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области, инцидент произошел 13 сентября 2017 года в деревне Малая Субботиха.

Во время прогулки на детской площадке на территории культурно-досугового центра «Черемушки» 12-летняя девочка качалась на качелях. В какой-то момент один из элементов металлической конструкции не выдержал и сломался.

Девочка упала на землю и получила удар в плечо от упавших качелей. В результате у шестиклассницы диагностировали закрытый перелом хирургической шейки левой плечевой кости со смещением осколков.

А причиной тяжелой травмы стало неисполнение неустановленным предварительным следствием лицом своих профессиональных обязанностей в части контроля за техническим состоянием металлических качелей.

Расследование уголовного дела продолжается.