В центре Кирова ограбили учительницу.

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Инцидент произошел вечером 8 сентября 2017 года во дворе дома № 15 на улице Московской.

Неизвестный молодой человек напал на 54-летнюю учительницу, сорвал с плеча сумку и убежал в сторону улицы Свободы. Женщина побежала за грабителем, пыталась позвать на помощь, но поблизости никого не оказалось.

Потерпевшая добралась до своего дома и оттуда позвонила в полицию.

В ходе осмотра места происшествия оперативники обнаружили сумку, принадлежавшую жертве. Грабитель забрал кошелек с деньгами и мобильный телефон.

Одна из камер видеонаблюдения запечатлела вероятного подозреваемого вместе с его приятелем. Их приметы:

Первый: на вид 20-25 лет, рост 170-175 см, стрижка короткая, волосы русые, среднего телосложения. Был одет в кожаную куртку темно-коричневого цвета, темные брюки, темные ботинки.

Второй: на вид 20-25 лет, рост 175-178 см, волосы темно-русые, лицо овальное, уши оттопыренные. Был одет в кожаную куртку с воротником, штаны спортивные темного цвета со светлыми широкими полосами, кроссовки темные со светлыми вставками.

Всем, кто опознал разыскиваемых, необходимо позвонить в отдел полиции № 2 по телефону: 8-912-724-15-79.