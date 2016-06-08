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Новости / Происшествия

В центре Кирова ограбили учительницу.

Вчера, 15:33 | Просмотров: 199 | Версия для печати
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Инцидент произошел вечером 8 сентября 2017 года во дворе дома № 15 на улице Московской.
 
Неизвестный молодой человек напал на 54-летнюю учительницу, сорвал с плеча сумку и убежал в сторону улицы Свободы. Женщина побежала за грабителем, пыталась позвать на помощь, но поблизости никого не оказалось.
 
Потерпевшая добралась до своего дома и оттуда позвонила в полицию.
 
В ходе осмотра места происшествия оперативники обнаружили сумку, принадлежавшую жертве. Грабитель забрал кошелек с деньгами и мобильный телефон.
 
Одна из камер видеонаблюдения запечатлела вероятного подозреваемого вместе с его приятелем. Их приметы:
 
Первый:  на вид 20-25 лет, рост 170-175 см, стрижка короткая, волосы русые, среднего телосложения. Был одет в кожаную куртку темно-коричневого цвета, темные брюки, темные ботинки.
 
Второй:  на вид 20-25 лет, рост 175-178 см, волосы темно-русые, лицо овальное, уши оттопыренные. Был одет в кожаную куртку с воротником, штаны спортивные темного цвета со светлыми широкими полосами, кроссовки темные со светлыми вставками.  
 
Всем, кто опознал разыскиваемых, необходимо позвонить в отдел полиции № 2 по телефону: 8-912-724-15-79.


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