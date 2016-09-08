Кировчане продолжают верить "телефонным" мошенникам и лже-друзьям в соцсетях.

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Одной из пострадавших оказалась 61-летняя пенсионерка.

Женщина общалась в интернете со своими знакомыми в социальной сети, когда ей неожиданно пришло сообщение от еще одной знакомой. Приятельница попросила одолжить ей денег.

Женщина не задумываясь, перевела знакомой 13 тысяч рублей. На следующий день кировчанка узнала, что страницу приятельницы взломали и свои деньги она перевела на счет мошенников.

Преступников ищут.



А в Вятских Полянах пенсионер передал мошенникам 150 тысяч рублей, чтобы «спасти» сына от ответственности за ДТП.

Мужчина рассказал полицейским, что утром ему позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что сын пенсионера стал виновником крупного ДТП. Но ответственности можно избежать, если заплатить 150 тысяч.

Пенсионер перевел деньги и только после этого решил позвонить сыну и узнать, что случилось. В итоге оказалось, что с сыном все в порядке, а деньги ушли мошенникам.

В настоящее время стражами порядка ведутся оперативные мероприятия по розыску преступников.