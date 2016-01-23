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Осужденный ИК-20 УФСИН по Кировской области получил 2-летнюю прибавку к сроку за ложный донос.

Вчера, 16:53 | Просмотров: 495 | Версия для печати
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По информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области, с января по март 2016 года осужденный, испытывая личную неприязнь к начальнику оперативного отдела ФКУ ИК-20 УФСИН России по Кировской области, совершил заведомо ложный донос.
 
Мужчина указал, что сотрудник избил его, сломав при этом челюсть. Осужденный написал заявление в Следственный комитет РФ. При проведении доследственной проверки факт избиения не подтвердился.
 
Следователи СУ СКР по Кировской области собрали достаточную доказательственную базу, на основе которой суд вынес мужчине обвинительные приговор. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
 
Приговор вступил в законную силу.


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