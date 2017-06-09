В Кирове задержали двух мужчин, сливавших бензин из фур дальнобойщиков.

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Похитителей топлива задержали ночью 19 сентября.

Около двух часов ночи в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что на улице Лепсе двое мужчин сливают бензин из баков припаркованных грузовых автомобилей. К месту происшествия были направлены полицейские патрули.

Вскоре наряд вневедомственной охраны Росгвардии заметил на ул. Сормовской мужчину, похожего по приметам, который повел себя весьма подозрительно. Увидев патрульную машину, он спрятался под трубами теплотрассы.

Мужчину задержали и в ходе беседы он сознался, что вместе со своим приятелем слил топливо с трех машин.

Сотрудники Росгвардии обнаружили в автомобиле подозреваемых несколько канистр с бензином. В общей сложности молодые люди слили около 60 литров топлива, причинив ущерб на сумму около 2 тыс. рублей.

Вскоре был задержан второй похититель бензина.

Сотрудники Росгвардии передали злоумышленников полицейским для дальнейшего разбирательства.