В Кирове задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже.

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Вечером 19 сентября на ул. Упита областного центра на 32-летнего кировчанина напал неустановленный преступник.

Незнакомец отобрал у мужчины сотовый телефон стоимостью около 2 тысяч рублей. Приметы подозреваемого были переданы всем патрулям.

Вскоре наряд вневедомственной охраны Росгвардии заметил на ул. Строителей схожего по приметам гражданина.

Мужчину остановили и в ходе беседы со стражами правопорядка он сознался, что похитил телефон. К моменту задержания грабитель успел сдать свою добычу в ломбард.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанный, 26-летний молодой человек, передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч.1 УК РФ (грабеж).