ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

21 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.2242
EURO: 69.2635
Погода в городе Кирове:
вечером:  +5...+7°C
ночью:  +2...+4°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Житель Кирова подозревается в убийстве мужа своей бывшей возлюбленной.

Сегодня, 10:02 | Просмотров: 492 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Трагедия произошла 17 сентября 2017 года. В квартире было обнаружено тело 26-летнего мужчины с ножевыми ранениями груди и живота.
 
Накануне молодой человек отпраздновал свадьбу и стал жертвой ревности бывшего возлюбленного своей молодой жены. Спустя несколько дней после свадьбы бывший любовник пришел в квартиру молодоженов.
 
Ему открыл дверь нынешний избранник его бывшей девушки. Незваный гость достал нож и без каких-либо предисловий несколько раз ударил своего соперника. Девушка, испугавшись, спряталась в комнату.
 
Подозреваемый убедился, что ее муж мертв, нашел девушку и приказал собираться. В противном случае молодой человек пообещал убить и ее.
 
Девушка не сопротивлялась. Вместе они поехали за пределы города. Молодой человек планировал вместе с бывшей возлюбленной скрыться в соседнем регионе. Но девушка улучила момент и смогла сбежать от убийцы.
 
Она добралась до ближайшего поста ДПС и сообщила о совершенном преступлении.
 
Полицейским удалось в короткие сроки установить место нахождения подозреваемого. Он был задержан за пределами Кировской области. Мужчине предъявлено первоначальное обвинение. Вину в совершенном преступлении молодой человек не признает.
 
Расследование уголовного дела продолжается.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Кировской области ожидаются заморозки.

16:18 21.09.2017


В Кировской области ожидаются заморозки.

Банковские карты кировчан обкрадывает мобильный вирус.

16:08 21.09.2017


Банковские карты кировчан обкрадывает мобильный вирус.

В Кировской области нашли подростка, сбежавшего из Тужинского интерната два месяца назад.

15:59 21.09.2017


В Кировской области нашли подростка, сбежавшего из Тужинского интерната два месяца назад.

ОНФ: в Вятских Полянах вопрос о ремонте спорткомплекса «Электрон» остался нерешенным.

15:40 21.09.2017


ОНФ: в Вятских Полянах вопрос о ремонте спорткомплекса «Электрон» остался нерешенным.

В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

10:59 21.09.2017


В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

Со 2 октября несколько пригородных поездов будут выведены из расписания.

10:31 21.09.2017


Со 2 октября несколько пригородных поездов будут выведены из расписания.

Житель Кирова подозревается в убийстве мужа своей бывшей возлюбленной.

10:02 21.09.2017


Житель Кирова подозревается в убийстве мужа своей бывшей возлюбленной.

Все новости

Вести. Кировская область

В областном архиве открылась выставка уникальных документов

17:51 21.09.2017


В областном архиве открылась выставка уникальных документов

Тяжелой травмой закончилась прогулка шестиклассницы в деревне Малая Субботиха

17:49 21.09.2017


Тяжелой травмой закончилась прогулка шестиклассницы в деревне Малая Субботиха

В Кирове стартовала областная спартакиада допризывной молодежи

15:14 21.09.2017


В Кирове стартовала областная спартакиада допризывной молодежи

В квартире одного из домов Кирова обвалился потолок

15:11 21.09.2017


В квартире одного из домов Кирова обвалился потолок

Озеленение города Кирова

11:46 21.09.2017


Озеленение города Кирова

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Вятских Полянах 22-летний молодой человек забил до смерти пенсионера за отказ дать сигарету.

01.04.2015


В Вятских Полянах 22-летний молодой человек забил до смерти пенсионера за отказ дать сигарету.

23-летний кировчанин похитил с улицы 19-летнюю девушку и почти сутки истязал и насиловал в своей квартире.

10.02.2016


23-летний кировчанин похитил с улицы 19-летнюю девушку и почти сутки истязал и насиловал в своей квартире.

Житель Оричей подобозревается в двойном убийстве из-за долга в 1 500 рублей.

14.08.2017


Житель Оричей подобозревается в двойном убийстве из-за долга в 1 500 рублей.

Жителя Сунского района подозревают в убийстве своей матери.

18.09.2017


Жителя Сунского района подозревают в убийстве своей матери.

Житель Кирова подозревается в серии мошенничеств на 1,6 млн рублей.

30.06.2017


Житель Кирова подозревается в серии мошенничеств на 1,6 млн рублей.

В Яранском районе житель деревни Б.Шувары инсценировал самоубийство соседа.

28.09.2015


В Яранском районе житель деревни Б.Шувары инсценировал самоубийство соседа.

Популярные новости

В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

13.09.2017


В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

В Кировской области завершилось голосование на выборах.

10.09.2017


В Кировской области завершилось голосование на выборах.

В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

09.09.2017


В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

15.09.2017


В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

10.09.2017


Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

20.09.2017


В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх