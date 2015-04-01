Житель Кирова подозревается в убийстве мужа своей бывшей возлюбленной.
Сегодня, 10:02 | Просмотров: 492 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Трагедия произошла 17 сентября 2017 года. В квартире было обнаружено тело 26-летнего мужчины с ножевыми ранениями груди и живота.
Накануне молодой человек отпраздновал свадьбу и стал жертвой ревности бывшего возлюбленного своей молодой жены. Спустя несколько дней после свадьбы бывший любовник пришел в квартиру молодоженов.
Ему открыл дверь нынешний избранник его бывшей девушки. Незваный гость достал нож и без каких-либо предисловий несколько раз ударил своего соперника. Девушка, испугавшись, спряталась в комнату.
Подозреваемый убедился, что ее муж мертв, нашел девушку и приказал собираться. В противном случае молодой человек пообещал убить и ее.
Девушка не сопротивлялась. Вместе они поехали за пределы города. Молодой человек планировал вместе с бывшей возлюбленной скрыться в соседнем регионе. Но девушка улучила момент и смогла сбежать от убийцы.
Она добралась до ближайшего поста ДПС и сообщила о совершенном преступлении.
Полицейским удалось в короткие сроки установить место нахождения подозреваемого. Он был задержан за пределами Кировской области. Мужчине предъявлено первоначальное обвинение. Вину в совершенном преступлении молодой человек не признает.
Расследование уголовного дела продолжается.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
01.04.2015
В Вятских Полянах 22-летний молодой человек забил до смерти пенсионера за отказ дать сигарету.
10.02.2016