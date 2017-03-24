В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.
Сегодня, 10:59 | Просмотров: 616 | Версия для печати
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В УМВД России по Кировской области начато расследование уголовного дела по фактам хищений 15 млн рублей у кировского автотранспортного предприятия.
В ходе следствия было установлено, что под видом дизельного топлива Евро-5 в АО «АТП» по завышенным ценам поставлялись низкокачественные нефтепродукты: судовой и топочный мазуты. Именно от такого вида топлива некоторые автобусы дымят в буквальном смысле как паровозы и загрязняют атмосферу.
В ходе расследования уголовного дела были собраны доказательства причастности к совершению данного преступления заместителя директора АО «АТП». Мошенничество он совершил совместно с представителем поставщика топлива.
Фигурантам уголовного дела уже предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное следствие продолжается.
Отрабатывается причастность к совершению данного преступления других должностных лиц. Всех, кто располагает информацией, способной помочь следственным органам в установлении объективной картины, просим позвонить по телефону: 44-24-84.
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