В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

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В УМВД России по Кировской области начато расследование уголовного дела по фактам хищений 15 млн рублей у кировского автотранспортного предприятия.

В ходе следствия было установлено, что под видом дизельного топлива Евро-5 в АО «АТП» по завышенным ценам поставлялись низкокачественные нефтепродукты: судовой и топочный мазуты. Именно от такого вида топлива некоторые автобусы дымят в буквальном смысле как паровозы и загрязняют атмосферу.

В ходе расследования уголовного дела были собраны доказательства причастности к совершению данного преступления заместителя директора АО «АТП». Мошенничество он совершил совместно с представителем поставщика топлива.

Фигурантам уголовного дела уже предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное следствие продолжается.

Отрабатывается причастность к совершению данного преступления других должностных лиц. Всех, кто располагает информацией, способной помочь следственным органам в установлении объективной картины, просим позвонить по телефону: 44-24-84.