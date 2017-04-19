Банковские карты кировчан обкрадывает мобильный вирус.

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Одним из пострадавших стал 35-летний житель Кирова.

Мужчина обнаружил, что с его банковской карты исчезли 3 тысяч рублей. Выяснилось, что деньги списал вирус, который проникает в смартфоны, работающие на базе «Андроид».

Программа считывает информацию о банковской карте, если к сим-карте подключена услуга «Мобильный банк» и передает данные преступникам, которые списывают деньги.

Особенность вируса в том, что он блокирует сообщения от банка. Поэтому владелец карты не сразу узнает, что его деньги украли.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации».