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«Здесь так особо гулять негде, вот только эта площадка, есть там у домов у кого-то, такие маленькие площадки, но в основном дети играют здесь, но площадка сами видите в каком состоянии».

Тяжелой травмой закончилась прогулка шестиклассницы в деревне Малая Субботиха. Ребенок качался на качели, когда один из элементов её конструкции сломался. Наши корреспонденты побывали на месте ЧП.Культурно-досуговый центр "Черемушки" издалека похож на заброшенную игровую площадку. Но дети на ней играли буквально несколько дней назад.Перевязки, лечебная физкультура, долгие осмотры у врачей - это неполный список лечения, который придется пройти Веронике Зверевой. Сейчас школьница дома, но до выздоровления еще далеко.Площадка находится напротив школы, и рядом с ней всегда много детей, только сейчас на ее территорию никто не заходит: все напуганы недавним ЧП с Вероникой.По результатам до следственной проверки было возбуждено уголовное дело.