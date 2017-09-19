Тяжелой травмой закончилась прогулка шестиклассницы в деревне Малая Субботиха
Сегодня, 17:49 | Просмотров: 36 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Культурно-досуговый центр "Черемушки" издалека похож на заброшенную игровую площадку. Но дети на ней играли буквально несколько дней назад.
ОЛЬГА ХОЗЯИНОВА, БАБУШКА:
«Здесь так особо гулять негде, вот только эта площадка, есть там у домов у кого-то, такие маленькие площадки, но в основном дети играют здесь, но площадка сами видите в каком состоянии».
ОЛЬГА ХОЗЯИНОВА, БАБУШКА:
«Она сама дома ничего не может за собой ухаживать, гипс как панцирь - правое плечо согнуто, и спина вся перебинтована, то есть за ней полностью нужен уход».
Площадка находится напротив школы, и рядом с ней всегда много детей, только сейчас на ее территорию никто не заходит: все напуганы недавним ЧП с Вероникой.
МАРИНА ГУБАНЦОВА:
«Качели разобрали после случившегося инцидента, и часть конструкции находится на проверке у следственного комитета, а детская площадка огорожена лентой».
По результатам до следственной проверки было возбуждено уголовное дело.
ЕЛЕНА ФЕНИК, СТ.ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«Уже проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по уголовному делу, изучается документация администрации города Кирова в части установки и обслуживания данной детской площадки, расследование уголовного дела продолжается».
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