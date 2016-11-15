В Лузе задержан подозреваемый в серии краж из хозпостроек и гаражей.

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В течение суток из хозпостроек и гаражей, принадлежавших трем жителям Лузы, похитили самовар, триммер, две электродрели, сварочный кабель и электрокабель, а также бензопилы.

По характерным деталям и уликам, оставленным на месте преступления, полицейские пришли к выводу, что кражи совершил один и тот же человек. Злоумышленник проникал внутрь, срывая навесные замки на воротах.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 24-летний неработающий ранее судимый житель Слободского района цыганской национальности. В Лузу он переехал более полугода назад.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ранее возбужденным уголовным делам проводятся следственные действия.

Арестованный проверяется на причастность к совершению иных аналогичных преступлений на территории района.