На улице Московской 17-летняя девушка попала под колеса "Лады Гранта".
Сегодня, 11:12 | Просмотров: 136 | Версия для печати
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Авария произошла утром 21.09.2017 года.
На улице Московской, напротив дома № 139, по предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» при повороте направо совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по обозначенному дорожными знаками пешеходному переходу.
В результате происшествия пешеход получила травмы (не госпитализирована).
Еще одно аналогичное ДТП случилось тем же утром в Кирово-Чепецке. На ул. Производственной, напротив дома № 10, 58-летний водитель автомобиля «Тойота-Королла» сбил 37-летнюю женщину.
Пешеход получила травмы и была госпитализирована.
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