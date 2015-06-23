Осужденнный одной из оренбургских колоний сумел обмануть работников двух кафе г. Кирова.

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Инцидент произошел 14 июля 2017 года.

На стационарные телефоны двух кафе позвонил неизвестный, представился директором и распорядился перевести свой мобильный телефон всю дневную выручку. Работники кафе по улице Воровского перевели незнакомцу 23 тысячи рублей, на улице Ленина – 10 тысяч.

Вскоре выяснилось, что деньги ушли на счет неустановленного мошенника.

В ходе розыскных мероприятий оперативникам удалось выйти на след преступника. Сотрудники полиции отправились в командировку в Оренбургскую область.

В местной колонии отбывал срок тот самый телефонный мошенник 1993 года рождения, ловко обманувший работников кировских кафе. Мужчина признался в обмане.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.