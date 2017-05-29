В Советске пенсионер лишился 20 тысяч рублей, ожидая выигранного автомобиля.
Сегодня, 15:58 | Просмотров: 81 | Версия для печати
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Полицейским пострадавший пояснил, что накануне получил смс-сообщение.
В нем говорилось, что номер его сотового победил в розыгрыше. В качестве приза победителю полагался дорогой автомобиль. Обрадованный мужчина позвонил «организаторам лотереи», которые подтвердили, что он победитель.
Но, чтобы получить приз, нужно оплатить налог – процент от стоимости в размере 20 тыс. рублей. Мужчина перевел деньги, после чего телефоны «организаторов» розыгрыша оказались вне зоны доступа.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
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