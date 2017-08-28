В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении застройщика многоквартирного дома на улице Гороховская, 81.

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Застройщиком 11-этажного многоквартирного жилого дома выступило ООО «ЖК Виктория».

Срок окончания стройки был запланирован на четвертый квартал 2016 года.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в период с февраля 2015 года по 2017 год один из руководителей ООО «ЖК Виктория», используя свои полномочия вопреки законным интересам организации, не исполнил договорные обязательства по ранее заключенным договорам участия граждан в долевом строительстве и потратил средства предприятия не на строительство дома, а на иные цели.

Общий размер ущерба участникам долевого строительства составил 182 млн. рублей.

В настоящее время строительство дома не ведется, строение в эксплуатацию не сдано. Квартиры участникам долевого строительства до сих пор не переданы.

По материалам прокурорской проверки следователями УМВД России по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации).

Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.