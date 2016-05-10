В Слободском в пожаре погиб 9-летний ребенок.

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ЧП произошло в 16 часов 23.09.2017 года.

На улице Загородной загорелся 24-квартирный двухэтажный жилой дом. Очаг возгорания располагался в одной из комнат.

На месте ЧП пожарные обнаружили тело ребенка. По предварительной причине, он погиб от отравления продуктами горения.

В результате пожара обгорели стены и имущество в комнате, а также коридор по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются. В тушении принимали участие: 4 пожарных расчёта.

Еще один пожар в жилом доме произошел в Кирове вечером 24.09.2017 года. На улице Московской, 167 загорелась квартира.

Обгорели диван, стена и натяжной потолок. Предполагаемая причина - неосторожность при курении хозяина.