В Подосиновце арестовали двух подозреваемых в убийстве местной жительницы.

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ЧП произошло в середине сентября 2017 года.

В полицию обратилась местная жительница, обеспокоенная пропажей своей сестры. Как пояснил ее сожитель, женщина ушла из дома и куда она могла направиться, ему неизвестно. Постепенно стала вырисовываться истинная картина происшествия.

По версии следствия, в ночь с 17 на 18 сентября 2017 года, накануне своего безвестного исчезновения, погибшая находилась дома. Ее сожитель в это время встретился со своей новой возлюбленной и решил совершить убийство потерпевшей.

Подозреваемые нашли веревку, зашли в дом, где спала потерпевшая и, накинув веревку на шею, задушили ее.

После этого вывезли тело женщины за пределы поселка и сбросили его в заброшенный колодец.

По информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области, 22 сентября 2017 года в ходе допроса сожителя потерпевшей мужчина дал признательные показания и рассказал органам следствия детали совершенного им преступления. После этого признательные показания дала и вторая подозреваемая. Подельникам предъявлено первоначальное обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.