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Новости / Происшествия

В Подосиновце арестовали двух подозреваемых в убийстве местной жительницы.

Вчера, 19:59 | Просмотров: 239 | Версия для печати
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ЧП произошло в середине сентября 2017 года.
 
В полицию обратилась местная жительница, обеспокоенная пропажей своей сестры. Как пояснил ее сожитель, женщина ушла из дома и куда она могла направиться, ему неизвестно. Постепенно стала вырисовываться истинная картина происшествия.
 
По версии следствия, в ночь с 17 на 18 сентября 2017 года, накануне своего безвестного исчезновения, погибшая находилась дома. Ее сожитель в это время встретился со своей новой возлюбленной и решил совершить убийство потерпевшей.
 
Подозреваемые нашли веревку, зашли в дом, где спала потерпевшая и, накинув веревку на шею, задушили ее.
 
После этого вывезли тело женщины за пределы поселка и сбросили его в заброшенный колодец.
 
По информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области, 22 сентября 2017 года в ходе допроса сожителя потерпевшей мужчина дал признательные показания и рассказал органам следствия детали совершенного им преступления. После этого признательные показания дала и вторая подозреваемая. Подельникам предъявлено первоначальное обвинение.
 
Расследование уголовного дела продолжается.


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