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Новости / Происшествия

Жительница Советска стала жертвой лже-банкира.

Вчера, 20:15 | Просмотров: 160 | Версия для печати
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Женщине позвонил незнакомец, который представился работником службы безопасности банка.
 
"Банкир" сообщил, что с ее карты ошибочно списаны денежные средства, и «банк хотел бы все исправить». 41-летняя жительница райцентра поверила незнакомцу и выполнила все его указания: перевела деньги со своей карты на его номер сотового телефона.
 
И в итоге лишилась 10 тысяч рублей. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
 
Мошенника ищут.
 
А 47-летний житель Кирова стал жертвой сотрудников "интернет-магазина". Мужчина попытался заказать радар-детектор для своего автомобиля.
 
На сайте "магазина" купить товары предлагалось по 100% предоплате. Но после расчета сотрудники магазина перестали отвечать на звонки по номерам, указанным на сайте. Ущерб потерпевшего составил более 4 тысяч рублей.
 
Полицейские напоминают гражданам, что прежде, чем перевести деньги какому-либо Интернет-магазину, необходимо ознакомиться с отзывами других покупателей в Интернете.


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