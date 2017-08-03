На улице Солнечной грузовик сбил мотоциклиста.

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ДТП произошло около 9 часов 25.09.2017 года в Кирове.

На улице Солнечной напротив д. № 23, по предварительным данным, 32-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности и не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Лифан», под управлением 27-летнего водителя.

В результате происшествия 27-летний водитель мотоцикла получил травмы.

Госпитализация не потребовалась.