На улице Солнечной грузовик сбил мотоциклиста.
Сегодня, 11:26 | Просмотров: 0 | Версия для печати
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ДТП произошло около 9 часов 25.09.2017 года в Кирове.
На улице Солнечной напротив д. № 23, по предварительным данным, 32-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности и не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Лифан», под управлением 27-летнего водителя.
В результате происшествия 27-летний водитель мотоцикла получил травмы.
Госпитализация не потребовалась.
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