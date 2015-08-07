В Кирове на улице Ленина сбили пешехода.
Сегодня, 11:30 | Просмотров: 0 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Авария случилась ранним утром 25.09.2017 года.
На ул. Ленина, напротив д. №179/Б, по предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 совершил наезд на пешехода.
Женщина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате происшествия пешеход получила травмы.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
12.09.2017