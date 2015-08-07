В Кирове на улице Ленина сбили пешехода.

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Авария случилась ранним утром 25.09.2017 года.

На ул. Ленина, напротив д. №179/Б, по предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 совершил наезд на пешехода.

Женщина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия пешеход получила травмы.