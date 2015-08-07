ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

26 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.5660
EURO: 68.5553
Погода в городе Кирове:
днём:  +5...+7°C
вечером:  +4...+6°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирове на улице Ленина сбили пешехода.

Сегодня, 11:30 | Просмотров: 0 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Авария случилась ранним утром 25.09.2017 года.
 
На ул. Ленина, напротив д. №179/Б, по предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 совершил наезд на пешехода.
 
Женщина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
 
В результате происшествия пешеход получила травмы.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Верхнекамском районе автоледи на "десятке" врезалась в иномарку.

11:35 26.09.2017


В Верхнекамском районе автоледи на "десятке" врезалась в иномарку.

На улице Преображенской "девятка" сбила пенсионерку.

11:33 26.09.2017


На улице Преображенской "девятка" сбила пенсионерку.

В Кирове на улице Ленина сбили пешехода.

11:30 26.09.2017


В Кирове на улице Ленина сбили пешехода.

На улице Солнечной грузовик сбил мотоциклиста.

11:26 26.09.2017


На улице Солнечной грузовик сбил мотоциклиста.

В Арбажском районе ВАЗ-21103 врезался в иномарку.

11:23 26.09.2017


В Арбажском районе ВАЗ-21103 врезался в иномарку.

Жительница Советска стала жертвой лже-банкира.

20:15 25.09.2017


Жительница Советска стала жертвой лже-банкира.

В Подосиновце арестовали двух подозреваемых в убийстве местной жительницы.

19:59 25.09.2017


В Подосиновце арестовали двух подозреваемых в убийстве местной жительницы.

Все новости

Вести. Кировская область

Приемка улицы Свердлова в городе Кирове

10:24 26.09.2017


Приемка улицы Свердлова в городе Кирове

В Кирове отметили Еврейский Новый год

10:19 26.09.2017


В Кирове отметили Еврейский Новый год

Сотни юных кировчан приняли участие в Лайф-Фесте, посвященном борьбе со СПИДом

10:00 26.09.2017


Сотни юных кировчан приняли участие в Лайф-Фесте, посвященном борьбе со СПИДом

В первой спортивной школе прошел турнир по баскетболу

17:45 25.09.2017


В первой спортивной школе прошел турнир по баскетболу

В регионе стартовала компания по сбору налога на имущество физических лиц

17:43 25.09.2017


В регионе стартовала компания по сбору налога на имущество физических лиц

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

На улице Щорса г. Кирова сбили пешехода.

07.08.2015


На улице Щорса г. Кирова сбили пешехода.

На улице Верхосунской сбили пешехода.

10.11.2015


На улице Верхосунской сбили пешехода.

В Кирове на улице Ленина сбили пешехода.

06.08.2015


В Кирове на улице Ленина сбили пешехода.

На улице Карла Маркса сбили пешехода.

18.01.2016


На улице Карла Маркса сбили пешехода.

На улице Профсоюзной сбили женщину-пешехода.

26.01.2016


На улице Профсоюзной сбили женщину-пешехода.

В Кирово-Чепецком районе сбили пешехода.

18.06.2015


В Кирово-Чепецком районе сбили пешехода.

Популярные новости

В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

13.09.2017


В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

15.09.2017


В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

20.09.2017


В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

25.09.2017


Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

12.09.2017


В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

21.09.2017


В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх