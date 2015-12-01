На улице Преображенской "девятка" сбила пенсионерку.

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ДТП произошло в 9 часов 25.09.2017 года.

На ул. Преображенская, напротив д. №82/1, по предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате происшествия 79-летняя женщина-пешеход получила травмы (не госпитализирована).