ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

26 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.5660
EURO: 68.5553
Погода в городе Кирове:
днём:  +5...+7°C
вечером:  +4...+6°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

На улице Преображенской "девятка" сбила пенсионерку.

Сегодня, 11:33 | Просмотров: 0 | Версия для печати
Поделиться новостью:
ДТП произошло в 9 часов 25.09.2017 года.
 
На ул. Преображенская, напротив д. №82/1, по предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.
 
В результате происшествия 79-летняя женщина-пешеход получила травмы (не госпитализирована).


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Верхнекамском районе автоледи на "десятке" врезалась в иномарку.

11:35 26.09.2017


В Верхнекамском районе автоледи на "десятке" врезалась в иномарку.

На улице Преображенской "девятка" сбила пенсионерку.

11:33 26.09.2017


На улице Преображенской "девятка" сбила пенсионерку.

В Кирове на улице Ленина сбили пешехода.

11:30 26.09.2017


В Кирове на улице Ленина сбили пешехода.

На улице Солнечной грузовик сбил мотоциклиста.

11:26 26.09.2017


На улице Солнечной грузовик сбил мотоциклиста.

В Арбажском районе ВАЗ-21103 врезался в иномарку.

11:23 26.09.2017


В Арбажском районе ВАЗ-21103 врезался в иномарку.

Жительница Советска стала жертвой лже-банкира.

20:15 25.09.2017


Жительница Советска стала жертвой лже-банкира.

В Подосиновце арестовали двух подозреваемых в убийстве местной жительницы.

19:59 25.09.2017


В Подосиновце арестовали двух подозреваемых в убийстве местной жительницы.

Все новости

Вести. Кировская область

Приемка улицы Свердлова в городе Кирове

10:24 26.09.2017


Приемка улицы Свердлова в городе Кирове

В Кирове отметили Еврейский Новый год

10:19 26.09.2017


В Кирове отметили Еврейский Новый год

Сотни юных кировчан приняли участие в Лайф-Фесте, посвященном борьбе со СПИДом

10:00 26.09.2017


Сотни юных кировчан приняли участие в Лайф-Фесте, посвященном борьбе со СПИДом

В первой спортивной школе прошел турнир по баскетболу

17:45 25.09.2017


В первой спортивной школе прошел турнир по баскетболу

В регионе стартовала компания по сбору налога на имущество физических лиц

17:43 25.09.2017


В регионе стартовала компания по сбору налога на имущество физических лиц

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

На Октябрьском проспекте "девятка" сбила пенсионерку.

01.12.2015


На Октябрьском проспекте "девятка" сбила пенсионерку.

На улице Преображенской иномарка сбила пятилетнюю девочку.

02.03.2016


На улице Преображенской иномарка сбила пятилетнюю девочку.

На улице Павла Корчагина иномарка сбила 21-летнюю девушку.

15.06.2017


На улице Павла Корчагина иномарка сбила 21-летнюю девушку.

В г. Яранск "девятка" сбила пешехода.

09.06.2015


В г. Яранск "девятка" сбила пешехода.

В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

18.04.2017


В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

В п. Ганино автоледи сбила пешехода.

19.08.2015


В п. Ганино автоледи сбила пешехода.

Популярные новости

В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

13.09.2017


В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

15.09.2017


В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

20.09.2017


В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

25.09.2017


Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

12.09.2017


В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

21.09.2017


В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх