В Верхнекамском районе автоледи на "десятке" врезалась в иномарку.

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ДТП случилось около 7 часов 25.09.2017 года.

В поселке Созимский на улице Набережной, напротив дома № 32, 30-летняя женщина-водитель автомобиля ВАЗ-2110 при выезде со второстепенной дороги не убедилась в безопасности и не предоставила преимущество в движении автомобилю «Киа Спектра», под управлением 44-летнего водителя.

В результате происшествия 40-летняя женщина-пассажир автомобиля ВАЗ-2110 получила травмы (не госпитализирована).