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Представителей руководства ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» подозревают в мошенничестве на 35 млн рублей.

Вчера, 12:04 | Просмотров: 322 | Версия для печати
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По версии следствия, история началась в 2012 году.
 
ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» заключило госконтракт с Министерством промышленности и торговли РФ. Предприятие взялось разработать технологию и производство биотехнологического жизненно важного лекарственного средства.
 
В период с 2012 по 2014 неустановленное должностное лицо из числа руководства ОАО направило в адрес Минпромторга РФ документы, в которых содержались фиктивные сведения об исполнении контракта. Фактически запланированных 15 тысяч таблеток изготовлены не были.
 
После получения ложных документов «Омутнинской научной опытно-промышленной базе» были перечислены 35 миллионов рублей бюджетных средств.
 
В действиях неустановленных лиц из числа руководства предприятия могут быть усмотрены признаки мошенничества, совершенного в особо крупном размере.
 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области, уголовное  дело возбуждено следователем  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области при оперативной поддержке сотрудников УФСБ России по Кировской области.
 
Следователи СУ СК РФ по Кировской области в ходе расследования уголовного дела изучат всю документацию, допросят свидетелей по уголовному делу с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.


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