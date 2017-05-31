Уголовное дело гендиректора АО «КРИК» направлено в суд.

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Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении директора АО «КРИК» по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Напомним, 30 мая 2017 года на улице Герцена города Кирова сотрудники ФСБ при получении взятки задержали гендиректора АО «КРИК» Виталия Шмакова, назначенного на должность в апреле текущего года.

По версии следствия, в апреле 2016 года АО «КРИК» заключило договор с одной из фирм города Кирова, по которому предприятие должно было выполнить ряд строительных работ. АО «КРИК» обязано было принять работы и оплатить их в размере более 90 миллионов рублей.

По данным следователей СУ СК РФ по Кировской области, фактически фирма выполнила работы на сумму более 70 миллионов рублей. Однако АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» оплатило только 9 миллионов рублей. Таким образом, сформировалась задолженность на сумму более 60 миллионов рублей.

Гендиректор АО «КРИК» для погашения долга решил совершить уступку по заниженной стоимости права требования на получение квартир в построенном фирмой доме. Но за "услугу" директор потребовал взятку в размере 5 миллионов рублей.

30 мая 2017 года Шмаков получил часть суммы в размере 3 миллиона рублей, после чего был задержан. Следователи СУ СКР по Кировской области провели все необходимые следственные действия, собрали достаточную доказательственную базу.

В настоящий момент уголовное дело с утверждённым прокурором Кировской области обвинительным заключением направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.