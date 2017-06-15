На улице Московской 82-летний пенсионер на "семерке" въехал в иномарку.
Сегодня, 13:25 | Просмотров: 105 | Версия для печати
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ДТП произошло в 10 часов 26.09.2017 года в г. Кирове.
На улице Московской напротив дома № 164, по предварительным данным, 82-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего автомобиля «Киа Рио», под управлением 36-летнего водителя, и совершил с ним столкновение.
В результате происшествия водитель автомобиля «Киа Рио» получил травмы (не госпитализирован).
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